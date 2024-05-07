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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Muhtemel 11'ler, çarpıcı istatistikler...

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#Şampiyonlar Ligi#Misli#İddaa
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Muhtemel 11ler, çarpıcı istatistikler...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 16:20

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalar sonrasında finale yükselecek takımlar belli olacak. Futbolseverleri geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine çok keyifli maçlar bekliyor. İşte detaylar...

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“Şampiyon Oran” kampanyası ile bültende yer alan pek çok maça normalin üzerinde oranlar sunan Misli’de, Şampiyonlar Ligi maçlarına yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynanabiliyor.

Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının keyfi “Şampiyon Oranlar” ile daha da artıyor…

Siz de hemen Misli uygulamasını indirin; Şampiyonlar Ligi maçlarına “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynayarak daha fazla kazanma şansını yakalayın! Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliğiyle; diğer Misli üyeleriyle maçlar oynanırken bir araya gelerek karşılaşmaları değerlendirin, İddaa bilginizi konuşturun!

Devler Ligi’nde bugün ve yarın oynanacak maçların programı şu şekilde:

Bugün

22:00 PSG – B. Dortmund

Yarın

22:00 Real Madrid – Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Muhtemel 11ler, çarpıcı istatistikler...

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Muhtemel 11’ler ve dev maçlarla ilgili iddaacılara özel öne çıkan istatistikler…

PSG – B. Dortmund

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembele, Mbappe, Barcola
B. Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug

  • PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde sahasında oynadığı 5 maçın 4’ünde en az 2 gol attı.
  • PSG, Dortmund’a karşı sahasında oynadığı 3 maçta da gol yemedi.
  • İki takım arasında oynanan 7 maçın 6’sı “Maç Sonucu 2.5 Alt” olarak sonuçlandı.
  • Bu sezon grup aşamasında da eşleşen iki ekibin gruptaki 2 maçında da “2 gol” atıldı.
  • Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı 5 maçın 4’ünde gol atmayı başardı.

          Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile PSG’nin oranı 1.29’dan 1.37’ye, Porto’nun oranı 5.77’den 6.07’ye, beraberliğin oranı ise 4.11’den 4.33’e yükselmiş durumda. B. Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Muhtemel 11ler, çarpıcı istatistikler...

Real Madrid – Bayern Münih

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr
Bayern Münih: Neuer; Kimmich; Upamecano, Kim; Mazraoui, Laimer, Goretzka; Sane, Muller, Musiala, Kane

  • Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 11 karşılaşmaya çıktı ve hiç mağlup olmadı. (7 galibiyet, 4 beraberlik)
  • Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 12 maçın 9'unda karşılıklı goller atıldı.
  • Bayern Münih, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 8 maçı kazanamadı. Real Madrid, Alman temsilcisini son 8 maçın 6’sında mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
  • İki takım arasında oynanan son 5 Şampiyonlar Ligi maçı, 2.5 Üst ve KG Var bitti.
  • Real Madrid, Bayern Münih ile oynadığı son 6 Şampiyonlar Ligi maçının her birinde en az 2 gol buldu.
  • Real Madrid’in bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 eleme maçının 4’ü berabere bitti.
  • Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 5 deplasman maçının 4’ünde gol buldu.

    Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile Real Madrid’in oranı 1.65’ten 1.74’e, Bayern Münih’in oranı 3.36’dan 3.53’e, beraberliğin oranı ise 3.50’den 3.68’e yükselmiş durumda. Bayern Münih’in sahasında oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmişti.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Muhtemel 11ler, çarpıcı istatistikler...

*Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiyenin en yüksek iddaa oranları Mislide Muhtemel 11ler, çarpıcı istatistikler...

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#Şampiyonlar Ligi#Misli#İddaa

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