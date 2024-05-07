Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşlarına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Muhtemel 11'ler, çarpıcı istatistikler...

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“Şampiyon Oran” kampanyası ile bültende yer alan pek çok maça normalin üzerinde oranlar sunan Misli’de, Şampiyonlar Ligi maçlarına yine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynanabiliyor.
Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarının keyfi “Şampiyon Oranlar” ile daha da artıyor…
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Devler Ligi’nde bugün ve yarın oynanacak maçların programı şu şekilde:
Bugün
22:00 PSG – B. Dortmund
Yarın
22:00 Real Madrid – Bayern Münih
Muhtemel 11’ler ve dev maçlarla ilgili iddaacılara özel öne çıkan istatistikler…
PSG – B. Dortmund
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembele, Mbappe, Barcola
B. Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug
Misli’de; “Şampiyon Oran” farkı ile PSG’nin oranı 1.29’dan 1.37’ye, Porto’nun oranı 5.77’den 6.07’ye, beraberliğin oranı ise 4.11’den 4.33’e yükselmiş durumda. B. Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Real Madrid – Bayern Münih
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr
Bayern Münih: Neuer; Kimmich; Upamecano, Kim; Mazraoui, Laimer, Goretzka; Sane, Muller, Musiala, Kane
*Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.
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