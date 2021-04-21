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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 21.04.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da!

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Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul'da!

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 29 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final öncesi İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni kazanan takımın ellerinde yükselecek olan kupanın basın gösterimi Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı.

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gösterime sunulan kupa, Ruffles ve Pepsi'nin sponsorluğunda İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.

İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla bir araya getirilen 7,5 kilo ağırlığındaki kupayı İstanbul'a getirdikleri için heyecanlı olduklarını söyleyen PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Tüm futbol taraftarlarını bir araya getiren yılın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaktan ve bu organizasyonun hemen öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı İstanbul'a getirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbulda

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