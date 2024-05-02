Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi belli oldu. Ligde yer alan ekiplerin, yarı final mücadelesi de devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, konuk ettiği Real Madrid'le 2-2 berabere kaldı. Diğer taraftan da Borussia Dortmund evinde PSG'yi 1-0 mağlup etti ve final için avantajı eline aldı. Karşılaşmalar devam ederken, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman sorusunun yanıtı da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından düzenlenen 2024 Şampiyonlar Ligi finali Haziran ayında oynanacak.

Devler Ligi final maçı 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.