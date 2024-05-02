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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak?

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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 13:53

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, Real Madrid', konuk etti. Daha sonra da Dortmund ve PSG karşı karşıya geldi. Takımlar final biletini almak için mücadele ederken, şampiyonluk maçı tarihi da futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi belli oldu. Ligde yer alan ekiplerin, yarı final mücadelesi de devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, konuk ettiği Real Madrid'le 2-2 berabere kaldı. Diğer taraftan da Borussia Dortmund evinde PSG'yi 1-0 mağlup etti ve final için avantajı eline aldı. Karşılaşmalar devam ederken, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman sorusunun yanıtı da futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından düzenlenen 2024 Şampiyonlar Ligi finali Haziran ayında oynanacak.

Devler Ligi final maçı 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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