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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 00:06 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda toplu sonuçlar

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Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda toplu sonuçlar
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda 11 karşılaşma yapıldı.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Omonia, Molde, Suduva, Celje, Tirana, Maccabi Tel-Aviv, Ferencvaros, Ludogorets, Saraybosna, Sheriff ve Cluj tur atladı.

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) ile Slovan Bratislava (Slovakya) arasındaki maç, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler yüzünden ertelendi.

Sonuçlar şöyle:

Ararat (Ermenistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Molde (Norveç) - KuPS (Finlandiya): 5-0
Flora Tallinn (Estonya) - Suduva (Litvanya): 1-1 (penaltılarda 2-4)
Celje (Slovenya) - Dundalk (İrlanda): 3-0
Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk): 0-2
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Riga (Letonya): 2-0
Ferencvaros (Macaristan) - Djurgarden (İsveç): 2-0
Buducnost (Karadağ) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-3
Connah's Quay Nomads (Galler) - Saraybosna (Bosna Hersek): 0-2
Sheriff (Moldova) - Fola (Lüksemburg): 2-0
Floriana (Malta) - Cluj (Romanya): 0-2

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda toplu sonuçlar

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