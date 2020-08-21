Sampdoria, Majid Hosseini'nin peşini bırakmıyor | Trabzonspor transfer haberleri

İtalyan ekibi oyuncunun bonservis bedelindeki rakamı aşağı seviyelere çekmek için temaslarını sıklaştırdı. (Takvim)

MAJID HOSSEINI KİMDİR?

20 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen Hosseini İran'ın Karaj kentinde dünyaya gelmiştir. 1,83 boyundaki oyuncu; stoper mevkisinin yanısıra sağ bek ve ön liberoda da forma giymektedir. Futbola Saipa takımında başlayan Hosseini, 2014 yılında Esteghlal FC takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon Rah Ahan Yazdan FC takımına kiralanan oyuncu, 2018 yılında 517 bin Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştur.

İlk sezonunda Bordo-Mavili forma ile 29 karşılaşmaya çıkmıştır. Esteghlal Kulübü başkanının çıkardığı birçok zorluğun ardından Trabzonspor'a transferi gerçekleşen oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiştir.

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