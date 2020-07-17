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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Sammy Mejia emekli oldu

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Sammy Mejia emekli oldu
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Uzun yıllardır Banvit ve TOFAŞ forması giyen Dominikli basketbolcu Sammy Mejia, 37 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mejia, "Uzunca düşündükten ve duygusal iniş çıkışlar yaşadıktan sonra resmi olarak basketboldan emekli olmaya karar verdim. Hayatımın bu kapısını kapatırken, kendimle beraber götüreceğim çok şey var. Bu çocuğun rüyalarını gerçeğe dönüştürdüğün için teşekkürler basketbol." ifadelerini kullandı.

2012 yılında Banvit'e katılan Mejia, 2015'te ULEB Avrupa Kupası'nda yılın takımına seçilmişti. O yıl TOFAŞ'a transfer olan skorer oyuncu 5 yıldır Bursa ekibinde forma giyiyordu.

Meija daha önce, CSKA Moskova ve Cholet takımlarında oynamıştı.

 

Sammy Mejia emekli oldu

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