Salzburg 1-1 Bayern Münih (Maçın özeti)

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Avusturya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Ev sahibi ekibini öne geçiren gol 21. dakikada Junior Adamu kaydetti. Asisti yapan isim ise Brenden Aaronson oldu.



Bayern Münih, aradığı golü 90. dakikada Coman ile buldu ve 8 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantajı rakibine bırakmaktan son anlarda kurtuldu.



Bu sonuçla birlikte Bavyera ekibinin, Bundesliga'daki Bochum maçıyla birlikte galibiyet hasreti iki maça çıktı

İLK 11'LER

Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Camara, Capaldo, Aaronson, Seiwald, Okafor, Adeyemi.

Bayern Münih: Ulriech, Süle, Hernandez, Pavard, Kimmich, Tolisso, Sane, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski.