Şalvarlı köylüler Voleybol 2. Ligi’nde

Spor servisi / Süleyman ARAT - Hatay’ın 1500 nüfuslu şirin köyü Üzümdalı artık sadece yetiştirdiği pamuk ve Antep karası bağ üzümüyle değil, erkek voleybol takımıyla da tanınıyor. 61 yıl önce tohumları atılan, 2017’de kulüp olan Üzümdalı Gençlik bölge birincisi oldu.

Hatay merkeze bağlı Üzümdalı Köyü’ne 1960 yılında öğretmen olarak atanan Beyhan Çetiner’in iki ağaç arasına gerdiği iple başlattığı voleybol aşkı, 61 yıl sonra ilk kez bir köy takımının Türkiye Voleybol 2. Ligi’ne yükselmesiyle zirve noktasına ulaştı. Kütçü (smaçör) İzzettin İnal, pasçı (pasör) Arif Bozkurt, Valensiya servisçisi Hüseyin Kocar’ın torunları olan bugünün turkuaz lacivertli köy takımı Üzümdalı Gençlikspor, Hatay’ın gururu olarak şimdi 1. Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Hatay ilinin 350 haneli 1500 nüfuslu şirin köyü Üzümdalı artık sadece yetiştirdiği pamuk ve Antep karası bağ üzümüyle değil, erkek voleybol takımıyla da tanınıyor.

Ünleri kısa sürede tüm Hatay’a yayıldı

61 yıllıK serüvenin sonunda Voleybol 2. Ligi’ne yükselen ilk köy takımı olan Üzümdalı’nda her şey siyah beyaz bir film karesinden fırlamış gibi başlıyor. Anadolu köylülerinin öğretmene duyduğu saygının bir uzantısı olarak Beyhan Hanım’ın voleybol oynama isteğini geri çevirmiyorlar.

Beyhan Hoca’nın köy merasında iki ağaç arasına gerdiği iple kendi aralarında kuralsız olarak voleybol oynamaya başlayan şalvarlı köylüler, giderek bu sporu sevmeye ve voleybol oynamaktan keyif almaya başlıyorlar. Zamanla ekiptekilerin oyunları gelişiyor, ünleri Hatay’a kadar ulaşıyor.

Üzümdalılılar kendi aralarında takımlarına isim koymasalar da Hatay’da Şalvarspor olarak anılmaya başlıyorlar.

Gelenleri yenip yenip gönderdiler

Köylüler Beyhan Hanım’ın yardımlarıyla voleybol oyun kurallarını da öğreniyor, ‘Yenilmez Şalvarlılar’ olarak iyice ünleniyorlar. Hatay Merkez Lisesi bu ünü yıkmak için maça geliyor. Köylüleri küçük görüp ‘Kural yok istediğiniz gibi oynayın’ diyen lise takımı, Şalvarspor’dan ummadıkları bir ders alıyor ve ilk 2 seti kaybederek 2-0 geriye düşüyorlar. Bunun üzerine liseli gençler ‘Biz kuralsız oynadığımız için yeniliyoruz’ diyerek köylüleri kurallı oynamaya zorluyorlar ama sonuç gene değişmiyor ve maç 3-1 Şalvarspor’un galibiyetiyle bitiyor. Bunu duyan Hüseyin Özbuğday ve Antakya Liseleri takımları da maça geliyor ve onlar da yenilip geri dönüyorlar.

KADRODA KAPORTACI DA VAR, LiSE öĞRENCiSi DE...

61 yıllık geleneği köyden yetişen İhsan Albayrak Üzümdalı Gençlik’i kurarak resmi boyuta taşıyor. Üzümdalı’nda yetişen ve beden eğitimi öğretmenliği yapan Sait Nadir Yiğitbaşı’nın çalıştırdığı oyunculardan 12’si lise öğrencisi. Köyde yaşayan 6 oyuncudan İrfan Karataş kaportacı-boyacı, Mehmet Tandoğan, motor ustasının yanında kalfa, Onur İnal ise metal sanayide çalışıyor, Emre İnal, Mehmet Arslan ve Furkan Tandoğan ise köy işleriyle uğraşıyorlar. 2017-18’de 1 setle kaybettiği bölge şampiyonluğunu 2020-21’de kazanan Üzümdalı Gençlik 2. Lig’de hiç ücretli transfer yapmadan mücadele etmeyi hedefliyor.

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