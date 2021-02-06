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GeriFutbol Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

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Süper Lig ekibi Alanyaspor'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcu Salih Uçan için Galatasaray açıklaması geldi.

Bu sezon gösterdiği performansla yeniden büyük takımların radarına giren ve Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Salih Uçan ile ilgili menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Ömer Koray Uzun; "Salih geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor. Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih. Bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.

Salih Uçanın menajerinden Galatasaray açıklaması

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