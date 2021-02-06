Salih Uçan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Bu sezon gösterdiği performansla yeniden büyük takımların radarına giren ve Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Salih Uçan ile ilgili menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Ömer Koray Uzun; "Salih geçen sezon da iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yurtiçinden ve yurtdışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor. Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda değerlendirecektir tüm bunları. Ama her hafta bir takımla sözleşme imzalıyor Salih. Bunlar nereden çıkıyor anlamıyorum. Biz de kendisiyle gülüyoruz bunlara. Bizim dışımızda herkes konuşuyor" dedi.

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