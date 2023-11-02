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Salih Uçan ve Cenk Tosun'la kontrat görüşmelerine seçim rötarı

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Salih Uçan
Salih Uçan ve Cenk Tosunla kontrat görüşmelerine seçim rötarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 07:00

Beşiktaş’ta Gaziantep maçında attıkları gollerle yıldızlaşan Salih Uçan ve Cenk Tosun konusunda uzun süredir devam eden yeni kontrat görüşmeleri seçim sonrasına kaldı.

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Sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan iki futbolcu yapılan görüşmelerde istedikleri ücret konusunda yönetimle bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

YILLIK ÜCRETTE ANLAŞAMADILAR 

Salih’in siyah beyazlı formayı giymek için yıllık 40 milyon TL, Cenk Tosun’un ise 50 milyon TL istediği öne sürülürken bu oyuncuların durumuyla ilgili son kararı 26 Kasım-3 Aralık’ta yapılacak genel kurulda seçilecek yeni yönetim verecek. Bu sezon Beşiktaş forması ile 15 resmi karşılaşmada görev yapan Salih Uçan 2 gol, 4 asistlik performans gösterirken ligde ilk golünü Gaziantep’e atan Cenk Tosun ise 13 resmi maçta toplamda 2 gol, 2 asist üretti.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Salih Uçan

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