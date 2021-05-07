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GeriFutbol Salih Uçan paylaştı: Dikişler alındı
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Futbol
DHA Spor
Haber Giriş: 07.05.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Salih Uçan paylaştı: Dikişler alındı

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Salih Uçan paylaştı: Dikişler alındı

Süper Lig’in 39’uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.

Süper Lig’in 39’uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Salih Uçan’ın iyileşme süreci de oldukça iyi gidiyor. Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Salih Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.

Süper Lig’in 40’ıncı haftasını bay geçecek olan Alanyaspor’da, Salih Uçan’ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.

Salih Uçan paylaştı: Dikişler alındı

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