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Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Türkiye Kupası
Salih Uçan: Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 00:05

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor'u 4-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salih Uçan, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.

Soyunma odasına konuşulan şeylerin özel olduğunun altını çizen Salih, "Hocamızın verdiği örnekler, bizim maçlarımızı izlemesi, bir anda 5-6 maç öncesinden çıkardığı analizler ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti" diye konuştu.

Salih, ilk yarının ardından oyundan çıkmasının yorgunluktan dolayı olduğunu da sözlerine ekledi.

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#Beşiktaş#Salih Uçan#Türkiye Kupası

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