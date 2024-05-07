Sakaryaspor'la yollarını ayıran Tuncay Şanlı’dan ilk açıklama! "Duruşumuz aynı yolumuz belli..."

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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı yönetim ardından Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor ile yolları ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Duruşumuz aynı yolumuz belli 🇹🇷❤️ ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır 🙏💚🖤🏆 bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim 🙏✌️ pic.twitter.com/eWGkbIyJJu — Tuncay Sanli (@tuncaysanli17) May 6, 2024

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Coşkun Demirbakan: “Takımdaki düşüş olmasaydı ben burada olmazdım”

Play-off’u garantileyen Sakaryaspor, ligin 34. haftasında karşılaşacağı Kocaelispor müsabakasının antrenmanlarına yeni teknik direktör Coşkun Demirbakan ve ekibiyle başladı.

Rüstemler Tesisleri’nde düz koşu ile başlayan idman ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti.

İdman öncesinde konuşan Demirbakan, “Benim buraya 7. gelişim. Ömrümüz burada, Sakarya’da ve Sakaryaspor’da geçti. Finaller, şampiyonluklar gördük. İnşallah bir yeni şampiyonluk daha nasip olur. Ben inanıyorum, inanmasam burada olmam. Takıma, taraftara, yönetime ve basına güveniyorum. Zaten bu atmosferleri, bu ortamları yıllarca yaşamış; yönetim, taraftar ve basın var. En zor zamanların üstesinden gelmiş ve başarmış bir camia var. Futbolcuların biraz demoralize hali var, onları artık iyi motive edeceğiz. Psikolojik, mental olarak cumartesi gününe kadar bir şeyler yapacağız. Bunun yanında da antrenmanlara devam edeceğiz. Bu maçı da kazanacağız neden olmasın, kazanmak istiyoruz” dedi.

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Takımın performansından söz eden Demirbakan, “Takımdaki eksiklikleri ben futbolculara göstereceğim. Tuncay Şanlı benim evladım gibi, yani onun eksikliklerini söylersem yanlış olur, onun artılarını söyleyeyim. Buraya kadar getirdi takımı teşekkür ederim. Şu andaki pozisyon bir başarıdır. Çıksak daha büyük bir başarı olurdu ama tabi bu da bir başarı. Eksiği de fazlası da vardı. Bazı maçlarda performansın üzerine de çıkıldı, bazılarında da performansın altında kaldılar. Ama sebeplerini bilemiyoruz, her maçın senaryosu ayrı. Onları bilmediğim için ben şu veya bu eksiktir diyemem” diye konuştu.