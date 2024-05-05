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Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı

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#Futbol#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor
Sakaryasporda Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 19:54

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Sakaryaspor, 1. Lig’de sezonun bitimine 1 hafta kala Reknik Direktör Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SON HAFTA DERBİ

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, ligde 3. sırada yer alırken ligin son haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

 

SAKARYASPOR, COŞKUN DEMİRBAKAN İLE ANLAŞTI

Yeşil-siyahlı yönetim Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladığını sosyal medyadan duyurdu.

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#Futbol#Tuncay Şanlı#Sakaryaspor

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