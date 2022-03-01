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Sakaryaspor şampiyonluk yolunda

#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Anadolu Kulüpleri
Sakaryaspor şampiyonluk yolunda

TFF 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Sakaryaspor, şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor.

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Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor.

Bir zamanlar puanını paylaştığı 1461 Trabzon FK’yı, 90+8. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek öne geçen yeşil-siyahlılar, son olarak 27 Şubat’ta İnegölspor’la 2-2 berabere kalarak puanını 59’a çıkardı.

Sakaryaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor.

Bugün Niğde Anadolu FK mesaisine başlayan yeşil-siyahlılar, 5 Mart Cumartesi günü rakibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

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#TFF 2. Lig#Sakaryaspor#Anadolu Kulüpleri

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