Sakaryaspor şampiyonluk yolunda

Haberin Devamı

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor.

Bir zamanlar puanını paylaştığı 1461 Trabzon FK’yı, 90+8. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek öne geçen yeşil-siyahlılar, son olarak 27 Şubat’ta İnegölspor’la 2-2 berabere kalarak puanını 59’a çıkardı.

Sakaryaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluğa giden yolda merdivenleri hızla çıkmaya devam ediyor.

Bugün Niğde Anadolu FK mesaisine başlayan yeşil-siyahlılar, 5 Mart Cumartesi günü rakibini de yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.