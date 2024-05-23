Sakaryaspor final maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF 1. lig play-off final müsabakası tarihi!

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Sakaryaspor final maçı sporseverler tarafından merak ediliyor. Yeşil-siyahlı ekip 1. Lig’in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor final maçı ile Süper Lig'e yükselecek bir diğer takım daha belli olacak. Göztepe ve Eyüpspor'un ardından Süper Lig'de görev alacak son takımı da belirleyecek olan Sakaryaspor final mücadelesi, Bodrumspor-Çorum FK arasında oynanacak mücadelenin galibine göre şekillenecek. Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için muhtemel rakibiyle Adana’da karşı karşıya gelecek.

SAKARYASPOR FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sakaryaspor, muhtemel rakibiyle Adana’da mücadele edecek. Konuyla ilgili Sakaryaspor'dan gelen açıklama da şu şekilde:

“Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda oynayacaktır. Müsabakanın bilet satışları ile ilgili bilgilendirmeler ilerleyen günlerde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır"