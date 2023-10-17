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Son Dakika: Şahika Ercümen'den Hatay’da dünya rekoru! 106 metre...

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#Şahika Ercümen#Hatay#Serbest Dalış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 11:01

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, "paletsiz değişken ağırlık" kategorisinde Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

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Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni başarılara odaklandı.

Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta’nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu.

Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için ’Hatay’a nefes ol’ sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi.

Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı. 

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Yayladağı’ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, rekoru Türk bayrağı açarak kutladı.

Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek.

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#Şahika Ercümen#Hatay#Serbest Dalış

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