Sadettin Saran kimdir? Fenerbahçe Başkan Adayı olacağını açıkladı

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Sadettin Saran 1964 ABD, Denver doğumludur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Sadettin Saran, üniversite için ABD’ye yerleşmiştir. 1987’de Kentucky Üniversitesi’ni bitirip, makine mühendisi olmuş, Arkansas’ta Ensco Environmental Service’de teknik destek mühendisi olarak çalışmıştır.



ABD vatandaşlığını sürdüren Saran, 1988’de Türkiye’ye dönüp, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dış ilişkiler danışmanı olarak girmiş. Sonra 1989’da Saran International’ı kurup, kendi işini yapmaya başlamış. Ancak, 1990-95 döneminde Ankara’da Martin Marietta International’ın Genel Müdürlüğü’nü yürütmüş. 1995’te ayrılıp, kendi işlerinin başına dönmüştür.

Sporla arası oldukça iyi olan Sadettin Saran, 1984-85 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığı yaptı. Saran o dönemde Türkiye 50 metre serbest yüzme rekoru da kırdı. ABD Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okuyan Saran, okurken aynı zamanda cankurtaranlık yapıp, matematik dersi verdi. Saran, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçelidir.