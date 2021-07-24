Sacha Boey kimdir? Sacha Boey kaç yaşında ve nereli? İşte Sacha Boey hakkında merak edilenler

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon’da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu 1 de asist yaptı. Taraftarlar da futbolcunun hakkındaki bilgileri araştırıyor. İşte, Sacha Boey hakkında merak edilenler...

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi. Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı.

Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda. Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.