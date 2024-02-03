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Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih geriden gelip kazandı!

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Bundesliga
Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih geriden gelip kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 19:29

Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti. Sacha Boey, yeni takımında ilk maçında 62. dakikada oyuna dahil oldu.

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Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bayern Münih'in gollerini 45. dakikada Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada de Ligt atarken konuk ekibin sayısını 35. dakikada Elvedi kaydetti.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, 62. dakikada skor 1-1'ken oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayern puanını 50'ya yükseltti ve Leverkusen'i takibini sürdürdü. Borussia Mönchengladbach ise 21 puanda kaldı.

Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih geriden gelip kazandı

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Bundesliga

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