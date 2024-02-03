Sacha Boey ilk maçına çıktı, Bayern Münih geriden gelip kazandı!

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Almanya Bundesliga 20. hafta maçında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bayern Münih'in gollerini 45. dakikada Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada de Ligt atarken konuk ekibin sayısını 35. dakikada Elvedi kaydetti.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, 62. dakikada skor 1-1'ken oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayern puanını 50'ya yükseltti ve Leverkusen'i takibini sürdürdü. Borussia Mönchengladbach ise 21 puanda kaldı.