Sacha Boey iddiası! 'Galatasaray'a geri dönüyor'

Haberin Devamı

Galatasaray'da son iki sezonda, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dev kulüplerin ilgisini çeken ve geçtiğimiz kış transfer döneminde 30+5 milyon euro karşılığında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Sergilediği performans ve yaşadığı sakatlıkların ardından Münih ekibinde gözden düşen Sacha Boey'in, Türkiye'ye geri döneceği aktarıldı.

Bavyera ekibinde bu sezon sadece iki maça çıkabilen ve takımın oyununa uymadığı belirtilen Sacha Boey'in transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'a döneceği öne sürüldü.

Alman basınında yer alan habere göre, Vincent Kompany'nin takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda düşünmediği Sacha Boey için Galatasaray yönetimi, Bayern Münih ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı da haberde belirtildi.

Haberin Devamı

SÜPER LİG TARİHİNİN EN PAHALISI OLMUŞTU

Sacha Boey, Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle transfer olurken Süper Lig tarihinin en fazla bonservis ödenen futbolcusu olmuştu. Boey'den önce bu rekor, 22.5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun'a aitti.

BU SEZON BAYERN MÜNİH'TE NE YAPTI?

Sacha Boey, Bayern Münih'te sadece iki Bundesliga karşılaşmasında 109 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı. 23 yaşındaki sağ bek, sakatlığı sonrası kadroya girebilse de oyuna dahil olmadı ve Mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.