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Bayern Münih, Vincent Kompany'ye emanet

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Bayern Münih#Vincent Kompany
Bayern Münih, Vincent Kompanyye emanet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 18:32

Bayer Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'yi getirdi.

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Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayarak geçtiğimiz sezon taraftarın beklentisinden uzak kalan Bayern Münih, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Alman ekibi, Thomas Tuchel ile yollarını ayırıp, Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yapan Vincent Kompany ile 3 yıllık sözleşme anlaşma sağladı.

Kompany, 2020 yılında futbolculuk hayatını noktaladıktan hemen sonra Anderlecht'in başına geçti. Genç antrenör, ilk teknik adamlık deneyiminde 90 maçta 1,70 puan ortalaması tutturdu. Belçikalı teknik adam çalıştırdığı ikinci takım Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

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#Transfer#Bayern Münih#Vincent Kompany

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