×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sacha Boey, Bayern'de ilk kez antrenmana çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Bayern Münih#Sacha Boey#Galatasaray
Sacha Boey, Bayernde ilk kez antrenmana çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 13:51

Galatasaray’dan 30 milyon euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Haberin Devamı

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey’i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruktan Sacha Boey ayrılığı için ilk yorumGalatasaray'da Okan Buruk'tan Sacha Boey ayrılığı için ilk yorum!Haberi görüntüle

Münih ekibi, Sacha Boey için yerel saatle 14.00'te imza töreni düzenleyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayern Münih#Sacha Boey#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!