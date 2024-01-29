Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sacha Boey ayrılığı için ilk yorum!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Türk futbol tarihinin en büyük satışı oldu. Kulübü ve yöneticileri tebrik etmesi gerekiyor. Birçok kişinin emeği var ama en büyük faktör Boey'in azmi. Hep çok çalıştı.

ÖNEMLİ BİR OYUNCUMU KAYBETTİM

Futbolcular için iyi bir örnek. İlk olarak Boey'in hakkını vermek gerekiyor. Teknik adam olarak üzgünüm çünkü çok önemli bir oyuncumu kaybettim. Galatasaray için ise büyük bir bütçe oldu. Başarılar diliyorum.