Sacha Boey, Bayern Münih'te hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'a dönebilir

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Bayern Münih'in Galatasaray'dan renklerine bağladığı ancak Alman ekibinde ikinci sakatlığını yaşayan Sacha Boey, hayal kırıklığı yarattı.

Ocak ayı transfer döneminde Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Alman devinde kısa sürede 2 sakatlık yaşayan Sacha Boey, süre aldığı zamanlarda da beklentileri karşılayamadı.

Bayern Münih, bu gelişmeler üzerine Sacha Boey'i sezon sonunda kiralamayı düşünüyor. 23 yaşındaki futbolcunun yeni adresiyle ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in Alman basınından aktardığı habere göre; Galatasaray, Fransız sağ bekin durumunu yakından takip ediyor.

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Galatasaray, Bayern Münih'in olası bir kiralama kararı alması durumunda Sacha Boey için devreye girebilir.