×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sacha Boey, Bayern Münih'te hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray'a dönebilir

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Sacha Boey#Bayern Münih
Sacha Boey, Bayern Münihte hayal kırıklığı yarattı Galatasaraya dönebilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 19:19

Alman devi Bayern Münih'te beklentilerin uzağında kalan Sacha Boey'in geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Bayern Münih'in Galatasaray'dan renklerine bağladığı ancak Alman ekibinde ikinci sakatlığını yaşayan Sacha Boey, hayal kırıklığı yarattı.

Ocak ayı transfer döneminde Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 30+5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Alman devinde kısa sürede 2 sakatlık yaşayan Sacha Boey, süre aldığı zamanlarda da beklentileri karşılayamadı.

Gözden KaçmasınSüper Kupa maçı neden ertelenmedi Fenerbahçenin başvurusu, Galatasarayın cevabı ve kararın perde arkası...Süper Kupa maçı neden ertelenmedi? Fenerbahçe'nin başvurusu, Galatasaray'ın cevabı ve kararın perde arkası...Haberi görüntüle

Sacha Boey, Bayern Münihte hayal kırıklığı yarattı Galatasaraya dönebilir

Bayern Münih, bu gelişmeler üzerine Sacha Boey'i sezon sonunda kiralamayı düşünüyor. 23 yaşındaki futbolcunun yeni adresiyle ilgili ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in Alman basınından aktardığı habere göre; Galatasaray, Fransız sağ bekin durumunu yakından takip ediyor.

Haberin Devamı

Galatasaray, Bayern Münih'in olası bir kiralama kararı alması durumunda Sacha Boey için devreye girebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Sacha Boey#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!