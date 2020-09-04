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Haber Giriş: 04.09.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

S Sport, Digitürk anlaşmasının sonlandığını duyurdu!

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S Sport, Digitürk anlaşmasının sonlandığını duyurdu!
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Saran Holding'in bünyesinde yer alan televizyon kanalı S Sport, Digitürk ile olan anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig, NBA ve Formula 1 gibi spor organizasyonlarını yayınlayan S Sport, Digitürk ile olan anlaşmasının bittiğini açıkladı.

İşte S Sport'tan yapılan açıklama;

Türkiye’de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.

Bizi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:

S Sport Plus uygulaması - D-Smart 78. Kanal - TV+ 77. Kanal- Tivibu 74. Kanal - Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal

Saygılarımızla,

S Sport

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