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GeriFutbol Ryan Donk'un tarihi gecesi! Surinam'da ilk milli maçına kaptan olarak çıktı ve gol attı!
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Ryan Donk'un tarihi gecesi! Surinam'da ilk milli maçına kaptan olarak çıktı ve gol attı!

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Ryan Donk'un tarihi gecesi! Surinam'da ilk milli maçına kaptan olarak çıktı ve gol attı!

Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçında golle ve galibiyetle tanıştı.

Surinam Milli Takımı, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Cayman Adaları ile karşı karşıya geldi.

Surinam asıllı olan ve Hollanda pasaportu bulunan Ryan Donk, ilk kez milli takıma çağırılmıştı. Galatasaraylı futbolcu, kaptan olarak çıktığı maçta gol de attı.

Ryan Donk ayrıca maçın adamı seçildi.

Surinam, Cayman Adaları'nı konuk ettiği maçı Pinas, Donk ve Vlijter'in golleriyle 3-0 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

Ryan Donkun tarihi gecesi Surinamda ilk milli maçına kaptan olarak çıktı ve gol attı

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