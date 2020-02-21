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Futbol
Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 23:08, /

Ryan Babel'den olay hareket! Getafe-Ajax maçında...

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, takımının Getafe ile oynadığı maça damgasını vurdu.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe ile Ajax karşı karşıya geldi. Ryan Babel'in maç içinde yaptığı hareket çok dikkat çekti.

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Ajax mücadelenin 37. dakikasında Deyverson'un kaydettiği golle geri düştü.

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Getafe, 90. dakikada Kenedy ile bir gol daha buldu ve Ajax'ı 2-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

4MAÇA DAMGA VURDU

MAÇA DAMGA VURDU

Maça damgasını vuran isim ise bonserivisi Galatasaray'da olan ve Ajax'ta kiralık olaram forma giyen Ryan Babel oldu.

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Hollandalı yıldız, 55. dakikada Getafeli futbolcu Nyom'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

6RAKİBİNİ TAKLİT ETTİ

RAKİBİNİ TAKLİT ETTİ

Pozisyonda sakatlanan Nyom'un numaraya yaptığının düşünen Babel, rakibini taklit etti.

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Tecrübeli futbolcunun bu hareketi hem Türkiye hem Avrupa'da sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri oldu.

890 DAKİKA OYNADI

90 DAKİKA OYNADI

Mücadeleye 11'de başlayan Ryan Babel, 90 dakika sahada kaldı. Rövanş maçı 27 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.

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Ajax'ta bu sezon 6 resmi maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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