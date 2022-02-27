Ryan Babel'den Bafetimbi Gomis'e: "Müteşekkirim"

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Bafetimbi Gomis'in ikinci penaltıyı kendisine bırakmasıyla ilgili konuşan Ryan Babel, "Bu maçı kazanmayı istedik ve buradan 3 puanla ayrıldık. Antrenmanlardan sonra Bafe ve ben penaltı çalışıyoruz. Bafe ilkini atamadıktan sonra konuştuk, benim atmamı söyledi. Ben de kullandım. Bunun için Bafe'ye müteşekkirim." sözleriyle Fransız oyuncuya teşekkür etti.

Galibiyetler sonrası öz güven kazandıklarını belirten Emre Kılınç, "Bu hafta çok çalıştık. Taraftarımız varsa yenemeyeceğiz takım yok. Bu mesajı herkese verdik. Bu galibiyetler bize öz güven kattı. Biz kötü takım değiliz. Buralarda olmayı hak etmiyoruz. Bize bir galibiyet lazımdı. Geçen hafta kazandık ve yukarı çıkmaya başladık." dedi.