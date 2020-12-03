Ryan Babel, Arda Turan ve Younes Belhanda'dan koronavirüs itirafı!

Ryan Babel, kendi YouTube kanalından bir video yayınlarken koronavirüs günlerinde neler hissettiğini açıkladı. Babel, ayrıca kendisi gibi koronavirüse yakalanan takım arkadaşları Arda Turan ve Younes Belhanda ile konuştu.

Koronavirüs test sonuçları negatife dönen futbolcular, ayrı olarak idmanlarını sürdürürken Ryan Babel, beraber idman yaptığı Arda Turan'a dönerken ''Korona takımı döndü! Değil mi Arda? Arda, Okan, Younes burada. Geri döndük!'' sözlerini kullandı.

ARDA TURAN: ''BU İŞİN ŞAKASI YOK!''

Hollandalı futbolcu ardından ''Arda, koronayken ne hissettin?'' diye sorarken Arda Turan'ın cevabı ''İlk 4-5 gün çok kötüydü. Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olu.'' şeklinde oldu.

YOUNES BELHANDA: ''TAT VE KOKU ALAMADIM''

Younes Belhanda ise ''Şu an iyiyim, covid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. 7 ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama, tekrar iyi hissediyorum.'' dedi.

RYAN BABEL: ''KONDİSYONUMU TEKRAR KAZANMAM GEREK''

Babel, videosunu ''Evde kalamamak, temiz hava alamamak, pozitifken yapmamız gereken bu. İzolasyon. Hem kendini, hem başkalarını korumalıyız. Tekrar takım arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum. Kondisyonumu tekrar kazanmam gerekecek.'' diyerek tamamladı.

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