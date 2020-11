Rusya'nın hocası Stanislav Cherchesov'dan A Milli Takımımıza övgü

Cherchesov, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRK MİLLİ TAKIMININ OYUNCULARI İYİ TAKIMLARDA OYNUYOR"

İki takımın da önceki maçlarına göre oyun stilinde değişikliklere gidebileceğinin altını çizen Cherchesov, şöyle devam etti:



"Çünkü çok fazla rotasyon oluştu. Bu rotasyonlar Türkiye'de zannediyorum ki yüzde 50 civarında olacaktır, çünkü Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor."







"HER TÜRLÜ ÖNLEMİMİZİ ALACAĞIZ"

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ilk maçta kendilerini zorlamasının hatırlatılmasını üzerine Cherchesov, "Bu gibi durumlar başımıza geldi. Daha önce İskoçya maçında da bunları gördük. Sağ taraftan bindirmeler yapıldığında defansta bazı zorluklar yaşıyoruz. Ama tabii milli takımımızda bunların üstesinden gelecek oyuncularımız var. Biz her türlü önlemimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...