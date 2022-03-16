Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler geçiren Chelsea, Lille deplasmanında! Banko iddaa...

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LILLE

Lille, Londra'da 2-0 kaybettikten sonra Fransa Ligue 1'de çıktığı 3 maçtan 7 puan çıkardı ve puan tablosunda 6. sıraya kadar çıktı.

Son lig maçında sakatlanan Renato Sanches, kaleci alternatiflerinden Adam Jakubech ve sağ bek rotasyonunda bu sezon milli futbolcumuz Zeki Çelik'in oldukça gerisinde kalan Jeremy Pied maç kadrosunda yer almıyor.

TD Jocelyn Gourvennec; "Kalbimizi ve cesaretimizi ortaya koymalıyız..." dedi.

Bir diğer milli yıldızımız Burak Yılmaz pek bir açıklama yapmadı ancak ilk maçta yedek soyundurmuştu, sonrasındaki 3 lig maçında da ilk 11'de yer vermedi.

Fransız kaynaklar muhtemel Lille kadroları yaparken Chelsea karşısında Jonathan David'i en önde, Hatem Ben Arfa'yı arkasında gösterdi. Burak Yılmaz bir kez daha yedek kulübesinde olacak...

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Sanches'in yerine kanatta Timothy Weah veya Isaac Lihadji izleyeceğiz.

CHELSEA

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yeşil saha dışında zor günler geçiriyor.

Birçok sponsor takımdan elini eteğini çekti, İngiliz Hükümeti ile bilet satma konusunda bile ters düştüler.

Yeşil saha içine baktığımızda ise ilk maçtaki 2-0'ın avantajıyla Fransa'ya gittiklerini görüyoruz...

Reece James ve Callum Hudson-Odoi tam olarak hazır olmadıkları için deplasmana götürülmedi. Son 4 maçın 3'ünü kaçıran Cesar Azpilicueta ise kafilede yer aldı.

Kulübe yakın kaynaklar Ross Barkley, Ben Chilwell ve Saul'ün de maç kadrosunda olmayacağını; sol kanatta yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı 2003'lü Harvey Vale'ın takımla birlikte olduğunu belirtti.

TD Thomas Tuchel eğer Azpilicueta hazır olmazsa ilk maça kıyasla taktiksel değişikliğe gidebilir ve 4'lü savunmanın sağında Trevoh Chalobah'a şans verebilir. Hücumda "Havertz & Lukaku" ortaklığı izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille son 6 resmi maçının 5'inde gol yemedi, gol yediği tek maçta Chelsea'ye 2-0 kaybetti.

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- Chelsea deplasmanda oynadığı son 3 resmi maçı 3+ gol atarak kazandı. (3 maç - 10 gol)

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