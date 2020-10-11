Rusya Türkiye milli maçı saat kaçta ve ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye maçının aday kadrosu!

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya deplasmanında bu akşam mücadele verecek. Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak karşılaşmada Türkiye rakibi Rusya karşısında galip gelmesi halinde grubunda avantaj sağlayacak. Almanya mücadelesinde 3 gol ile moral bulan A Millilerin ilk 11 kadrosunda Şenol Güneş en iyi kadroyu kuracak. Rusya Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak. İşte, maça dair bilgiler.

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

TÜRKİYE ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

RUSYA VE TÜRKİYE 7. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

582. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 66. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanacak maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 66. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 19'u özel 65 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 97 gol attı, kalesinde 58 gole engel olamadı.

DİĞER MAÇ 14 EKİM'DE

Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.

ALMANYA MAÇI BERABERE BİTMİŞTİ

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

50. dakikada Türkiye 1-1'lik eşitliği yakaladı. Rakip yarı alanda topu kazandıktan sonra hızlı oynayan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ceza sahası önünde bulunan Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın şık hareketlerle dönüp savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Leno topu çıkardı.

58. dakikada Almanya tekrar öne geçti. Havertz'in pasında topu alan Neuhaus'un ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

59. dakikada Alman ekibinin hızlı atağında Julian Brandt'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Mert'ten döndü.

67. dakikada ay-yıldızlılar yeniden beraberliği sağladı. Almanya defansına yapılan baskıda topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyondu topu ağlara gönderdi: 2-2.

81. dakikada Almanya bir kez daha gol kaydederek öne geçti. Sol kanattan Gosens'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Waldschimdt, sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, rakiplerini geçip sol çaprazdan vuruşunu yaparken, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90 4. dakikada A Milli Takım eşitliği sağladı. Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Cengiz Ünder, savunmanın arkasında sol çaprazdaki Abdülkadir Ömür'e topu ortaladı. Bu oyuncu pasında topu müsait durumda önünde bulan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Leno'nun bacak arasından filelere gönderdi: 3-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.