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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Rusya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Yıl sonuna kadar...

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Rusya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Yıl sonuna kadar...

Rus futbolunun efsane isimlerinden Valeri Karpin, yıl sonuna kadar Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Rusya Milli Futbol Takımı'nda Stanislav Cherchesov'dan boşalan teknik direktörlük görevine Valeri Karpin getirildi.

Rusya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Rus çalıştırıcı Karpin ile yıl sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve anlaşmada bir senelik opsiyon bulunduğunu açıkladı.

Ülkesinin Rostov takımını çalıştıran Karpin'in bu görevini de sürdüreceği ifade edildi.

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