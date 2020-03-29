Rüştü Reçber kimdir? Rüştü Reçber kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuştu. Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım'ın kalesini korumuştu. Rüştü Reçber, A Milli Takım'ın 2002'de Dünya Kupası'nda, 2003'te ise Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan, 2008'de de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı. İşte, Rüştü Reçber hakkında merak edilenler...

10 Mayıs 1973 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlk lisansı Korkuteli amatör takımında çıkarıldı. 1985'te amatör olarak Demrespor'da futbola devam etti. Önce forvet olarak futbola başlasa da uzun boyu nedeniyle 89'da kaleciliğe geçti. 1990'da Burdurgücü takımına geçerek profesyonel oldu. Bu takımda üçüncü kaleci iken Fatih Terim ve ekibi tarafından keşfedildi. Niğde'de katıldığı amatör futbol turnuvasında ve İzmir'de katıldığı Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı elemelerinde başarılı bulunur. Daha sonra Galatasaray tarafından denendi ancak beğenilmedi. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından bir yıl Galatasaray PAF'da oynaması gerektiği söylendi. Ancak Rüştü, İstanbul'da bir yıl geçirmek yerine Antalya'ya gitmeye karar verdi.

Ağustos 1991'de Antalyaspor ile anlaştı. İlk sezon hiç forma giyemedi ve Murat Ayhan Aydın'ın arkasında ikinci kaleci olarak bulundu. Rüştü, 1993-94 sezonunda Antalyaspor'un birinci kalecisi oldu. Sezonun başında başarılı performansı ile dikkat çeken Rüştü, bu sefer de Fenerbahçe'den teklif aldı. 26 Kasım 1993'te kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Rüştü, 2002 FIFA Dünya Kupası performansından sonra FC Barcelona ile anlaştı. Buradaki bir yılın ardından Fenerbahçe'ye kiralandı.

2007-08 sezonunun başında sürpriz bir şekilde takım arkadaşı Mehmet Yozgatlı ile birlikte Beşiktaş'a geçti. 19 Ağustos 2007'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçta resmi olarak ilk kez Beşiktaş kalesini korudu ancak daha sonra kaleyi Hakan Arıkan'a kaptırdı.

2003 yılında dünyanın en iyi 3. kalecisi olarak seçilmiştir. Ayrıca; futbol efsanesi Pelé tarafından, yaşayan en iyi 100 futbolcudan biri olarak seçilerek FIFA 100 listesinde yer almıştır.

132 kez millî takımlara çağrılan Rüştü Reçber, 12 kez Türkiye U-21, 120 kez de Türkiye A millî takımda forma giymiştir.

18 defa Türkiye A millî takım kaptanlığı yapmıştır. millî takımda görev yaptığı yüzüncü maçta kullandığı forma, krampon ve eldiveni Fenerbahçe Müzesi'nde sergilenmektedir.