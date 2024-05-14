×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Rus smaçör Marina Markova, VakıfBank’ta

Güncelleme Tarihi:

#Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Marina Markova
Rus smaçör Marina Markova, VakıfBank’ta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:55

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Rus smaçör Marina Markova’yı transfer etti.

Haberin Devamı

Yaz döneminde Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN forması giyecek olan Rus smaçör, ağustos ayında VakıfBank’a katılacak.

27 Ocak 2001’de Rusya’da dünyaya gelen Marina Markova, 2016’dan 2019’a kadar Leningradka Saint Petersburg altyapısında forma giyerken, 2019-2022 yılları arasında Syracuse Üniversitesi’nde oynadı.

2022-2023 sezonunu Florida Üniversitesi’nde geçirdi.

2023-2024 sezonu başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi’ne transfer olan Marina Markova, Sultanlar Ligi’ndeki yarım sezonunda 411 sayılık başarılı bir performans ortaya koydu.

Rus smaçör devre arasında Igor Gorgonzola Novara’ya transfer oldu.

CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan Markova, İtalya Ligi’nde ise yarı final oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultanlar Ligi#Vakıfbank#Marina Markova

BAKMADAN GEÇME!