Runtalya'da binlerce kişi yara sarmak için koştu

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Yarı maratonda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Rus Natalia Chepik, 10 bin metre erkeklerde Rus Artem Popov, kadınlarda Tuğba Güven birinci oldu.

Geliri depremzedelere bırakılan 2 kilometrelik ‘1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusuna yaklaşık 3 bin kişi katılırken, yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

Koşuya, olimpiyat madalyası kazanan milli sporcular Ramil Guliyev, Gülnaz Büşranur Coşkun, Mete Gazoz, Osman Yıldırım, Fazlı Eryılmaz, Şahika Encümen, Sevda Altınoluk, Fatmagül Güler, Nesim Turan ve Abdullah Öztürk de katıldı.