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Runtalya'da binlerce kişi yara sarmak için koştu

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#Antalya#Maraton#Popov
Runtalyada binlerce kişi yara sarmak için koştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

18. Antalya Maratonu (RUNTALYA), 48 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla dün yapıldı. Maraton yarışını erkeklerde Üzeyir Söylemez 2 saat 23 dakika 35 saniyelik derecesiyle kazanırken, kadınlarda Rus Natalia Gyurten 03.03.26 ile ipi göğüsledi.

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Yarı maratonda erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Rus Natalia Chepik, 10 bin metre erkeklerde Rus Artem Popov, kadınlarda Tuğba Güven birinci oldu.

Geliri depremzedelere bırakılan 2 kilometrelik ‘1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusuna yaklaşık 3 bin kişi katılırken, yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

Koşuya, olimpiyat madalyası kazanan milli sporcular Ramil Guliyev, Gülnaz Büşranur Coşkun, Mete Gazoz, Osman Yıldırım, Fazlı Eryılmaz, Şahika Encümen, Sevda Altınoluk, Fatmagül Güler, Nesim Turan ve Abdullah Öztürk de katıldı.

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#Antalya#Maraton#Popov

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