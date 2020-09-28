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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Ruben Dias Manchester City'de, Otamendi Benfica'da

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Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı. Ayrıca bu transfer karşılığında Otamendi de Benfica'ya gidiyor.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı.

Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon avro karşılığında renklerine bağlayacak.

Ruben Dias Manchester Cityde, Otamendi Benficada

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