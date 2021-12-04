Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-2 Gençlerbirliği

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23üncü dakikada Kenyin sol kanattan attığı pasla bir anda kale önünde topla buluşan Doğan Can, uygun pozisyonda topu dışarıya vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.



30uncu dakikada Bandırmasporda Akabueze kaleyi yokladı. Akabuezenin ceza alanı dışından sert şutu az farkla dışarı gitti.



34üncü sol dakikada Bandırmaspor atağında Caner Cavlun ceza alanı içine sol kanattan girdi. Açısı daralan Canerin vuruşunu kaleci çıkarttı.



57nci dakikada atılan uzun topla buluşan Keny, kaleci Übeyd’in hatasını değerlendirmek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.



63üncü dakikada Levent Ayçiçekin rakip takım müdahalesi ile yerde kalmasının ardından mücadelenin hakemi Murat Erdoğan, penaltı noktasını gösterdi.



65’inci dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mulumba’nın vuruşunda meşin kaleci Übeyd topun sahibi oldu.



69uncu dakikada Gençlerbirliği mücadelede öne geçti. Aksel Aktaş’ın ortasında topla buluşan Arda Kızıldağ’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



81inci dakikada Bandırmaspor mücadelede skoru eşitledi. Gençlerbirliği kalecisi Übeyd’in ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında Keny yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.



83’üncü Bandırmasporda topun başına geçen Manaj, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 1-1.



85inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Barış Alıcı’nın pasında topla buluşan De Lima, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



Mücadele Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Bandırma 17 Eylül



HAKEMLER: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi



ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökay Değirmenci, Dos Santos, Alpay Koldaş (Dk.90+2 Kerim Avcı) Mulumba, Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.74 Manaj) Doğancan Davas (Dk.46, Mehmet Özcan), Akabuze (Dk.46 Guido Koçer) Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk.74 Burak Süleyman)



GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk.86 Metehan Mert), Arda Kızıldağ, Eleke (Dk.67 Belyaev), Aksel Aktaş (Dk.90+4 Mert Kabasakal), Barış Alıcı (Dk.90+3 Gökhan Altıparkmak) Gökhan Gül, Grechyshkin, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Sandro De Lima



GOLLER: Dk.69 Alpay, Dk.85 De Lima (Gençlerbirliği) - Dk.83 Manaj (P) (Bandırmaspor)



SARI KART: Keny, Burak, Kerim (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Sandro De Lima, Musa, Aksel, Ömürcan (Gençlerbirliği)