Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a FIFA'dan transfer yasağı cezası!

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FIFA, geçtiğimiz ocak ayında Cristiano Ronaldo’yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’ne şok bir ceza verdi. 2018-2020 yılları arasında Al Nassr takımında forma giyen ve kariyerini Demir Grup Sivasspor’da sürdüren Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa’nın şikayetini değerlendiren FIFA, sözleşmede yer alan 460 bin Euro’luk bonusları ödemediği gerekçesiyle Suudi Arabistan ekibine transfer yasağı getirdi.

Al Nassr’ın söz konusu parayı kısa sürede ödeyip yasağı kaldırması bekleniyor. Ahmed Musa, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 60 maçta 11 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. Bilindiği üzere Al Nassr, 2.5 yıllık sözleşme yaptığı Cristiano Ronaldo’ya yaklaşık 500 milyon Euro ödeme yapacak.