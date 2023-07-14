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Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a FIFA'dan transfer yasağı cezası!

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#Al Nassr#Ronaldo#Ahmed Musa
Ronaldonun takımı Al Nassra FIFAdan transfer yasağı cezası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:00

Ronaldo’ya yüzlerce milyon Euro veren Al Nassr, halen Sivasspor’da oynayan eski futbolcusu Ahmed Musa’nın 460 bin Euro’sunu ödemediği için transfer yasağı cezasına çarptırıldı.

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FIFA, geçtiğimiz ocak ayında Cristiano Ronaldo’yu renklerine bağlayan Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’ne şok bir ceza verdi. 2018-2020 yılları arasında Al Nassr takımında forma giyen ve kariyerini Demir Grup Sivasspor’da sürdüren Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa’nın şikayetini değerlendiren FIFA, sözleşmede yer alan 460 bin Euro’luk bonusları ödemediği gerekçesiyle Suudi Arabistan ekibine transfer yasağı getirdi.

Al Nassr’ın söz konusu parayı kısa sürede ödeyip yasağı kaldırması bekleniyor. Ahmed Musa, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 60 maçta 11 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. Bilindiği üzere Al Nassr, 2.5 yıllık sözleşme yaptığı Cristiano Ronaldo’ya yaklaşık 500 milyon Euro ödeme yapacak.

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#Al Nassr#Ronaldo#Ahmed Musa

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