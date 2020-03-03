Ronaldo'dan Enes Ünal'a İPhone hediyesi!
İspanya'da Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid'in başkanı Ronaldo, futbolcularına ilginç bir şekilde motive etti.
Spor Arena Dış Haber | La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'de takımın başkanlığını yapan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, futbolcularını motive ediyor.
İspanya basınının haberine göre Ronaldo, aralarında Enes Ünal'ın da bulunduğu futbolcularına ligde kalmaları halinde tatil ısmarlama sözü verdi.
Ronaldo, ayrıca her futbolcuya yeni İPhone alma sözü verdi. Valladolid'de futbolcuların İPhone aldıktan sonra çıktığı Espanyol maçını kazanmaları ise dikkat çekti.
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