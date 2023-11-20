×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Romelu Lukaku'nun rekor maçında Belçika farklı kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#Romelu Lukaku#Belçika
Romelu Lukakunun rekor maçında Belçika farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 00:34

Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantileyen Belçika, F Grubu'nun son maçında sahasında Azerbaycan'ı 5-0 yendi. Belçika'da Romelu Lukaku 4 gol atarak rekorun sahibi oldu.

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri F Grubu 8. hafta karşılaşmasında Belçika sahasında konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Belçika'nın galibiyet gollerini 17, 26, 30 ve 37. dakikalarda Romelu Lukaku ve 90. dakikada Leandro Torssard attı.

Azerbaycan'da Eddy İsrafilov 24. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Avrupa Şampiyonasu Elemeleri'nde 14 gole ulaşan Romelu Lukaku, bu aşamada en çok atan futbolcu oldu.

Belçikalı golcü, Euro 2016 Elemeleri'nde 13 gol atan Robert Lewandowski ve Euro 2008 Elemeleri'nde 13 gol atan David Healy'yi geride bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euro2024#Romelu Lukaku#Belçika

BAKMADAN GEÇME!