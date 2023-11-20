Romelu Lukaku'nun rekor maçında Belçika farklı kazandı

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EURO 2024 Elemeleri F Grubu 8. hafta karşılaşmasında Belçika sahasında konuk ettiği Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Belçika'nın galibiyet gollerini 17, 26, 30 ve 37. dakikalarda Romelu Lukaku ve 90. dakikada Leandro Torssard attı.

Azerbaycan'da Eddy İsrafilov 24. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Avrupa Şampiyonasu Elemeleri'nde 14 gole ulaşan Romelu Lukaku, bu aşamada en çok atan futbolcu oldu.

Belçikalı golcü, Euro 2016 Elemeleri'nde 13 gol atan Robert Lewandowski ve Euro 2008 Elemeleri'nde 13 gol atan David Healy'yi geride bıraktı.