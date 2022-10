Roma'yı Napoli yaktı! Kim Min Jae geceye damga vurdu... "Ölümcül, kusursuz..."

Haberin Devamı

İtalya Serie A 11. hafta mücadelesinde Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Napoli oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Ev sahibi ekip ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı. Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste 7. galibiyetini elde etmiş oldu.

Roma galibiyetiyle birlikte puanını 29'a yükselten Napoli, namağlup liderliğini perçinledi. Roma ise 22 puanla 5. basamakta kaldı. Ligin en golcüsü konumunda olan Napoli, aynı zamanda ligin en az gol yiyen 4. takımı.

ROMA'YI KIM MIN JAE YAKTI

Napoli forması giyen Kim Min Jae, transfer olduğu günden bu yana ortaya koyduğu etkili performansı Roma mücadelesinde de sürdürdü. Güney Koreli savunmacı, birçok alanda sahanın en iyi isimleri arasında yer aldı.

Toplamda 78 kez topla buluşarak sahanın en fazla topla buluşan dördüncü oyuncusu olan Kim Min Jae, 72 pas yaptı. Başarılı savunmacı, %91,7'lik isabet oranıyla en az 40 pas yapan oyuncular arasında sahanın en iyi ikinci ismi olmayı başardı.

Roma karşısında girdiği 10 ikili mücadeleden 5 tanesini kazanan yetenekli futbolcu, 1 kez pas arası yaparken, 1 tehlikeli pozisyon uzaklaştırdı ve bir kez de top kaptı. Kim Min Jae ayrıca 3 kez hava topu kazandı.

Kim Min Jae ayrıca rakip yarı alanda yakaladığı %78,9'lik isabet oranıyla geceye damga vurdu.

SPALETTI: KIM MIN JAE ÖLÜMCÜL BİRİ

Napoli'nin Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Luciano Spalletti, oyuncularını övdü. Kim Min Jae'ye özel olarak değinen deneyimli teknik adam, 25 yaşındaki stoperi "ölümcül" olarak tanımladı.

Luciano Spalletti, "Kim Min-jae rakiplerimizin atakları için ölümcül biri. Bir tehlike olacağı zaman bunu çok önceden seziyor ve her zaman tetikte. O kadar çabuk harekete geçiyor ki durumu anında kontrol altına alıyor. Her duruma karşı hazırlıklı ve her şeye göz kulak oluyor. Fiziksel olarak iyi olduğu yorumları doğru ancak o, sadece fizikten fazlası. Kusursuz. " dedi.

İTALYAN BASINI KAYITSIZ KALAMADI

İtalyan basını da Kim Min-Jae'nin Roma maçı performansını göz ardı etmedi. Başarılı stoper için şu ifadeler kullanıldı: "Napoli çok üretken bir takım ama aynı zamanda bu akşam savunmadaki sağlamlığını da gösterdi ve bir başka mükemmel Kim Min-jae performansıyla Roma'yı son derece sessiz tuttu."

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

Fenerbahçe’de yalnızca bir sezon oynamasına rağmen taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae’nin geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa’ya transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Adı Napoli ve Rennes’le uzun süre anılan ve sonrasında tercihini İtalyan kulübünden yana kullanan Güney Koreli stoper, bu transferde Fenerbahçe’ye 18 Milyon Euro kazandırdı. Yeni takımına alışmakta hiç zorlanmayan ve İtalyan gazetelerinin manşetlerini süsleyen 25 yaşındaki oyuncu şimdiden takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

JOSE MOURINHO'DAN OLAY SÖZLER

Mücadelenin ardından Roma teknik direktörü Jose Mourinho çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı Napoli'nin galibiyeti hak etmediğini belirterek, "Hak etmeden kazanan Napoli'yi tebrik ederim." dedi. Spalletti ise Morinho'ya şu şekilde yanıt verdi: "Mourinho'nun ne dediği hakkında konuşmak istemiyorum."

ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Napoli Serie A'da 11 maç sonunda ligdeki namağlup tek takım ve lider. 9 galibiyet ve 2 beraberlikle en yakın rakibi Milan'a 3 puan fark atan Napoli, tarihindeki son şampiyonluğu 1989-1990 sezonunda kazanmıştı. 23 yıl sonra Kim Min-jae'li kadrosuyla şampiyonluğa koşan Napoli, ipi göğüslemek istiyor.

DEVLER LİGİ'NDE DE ŞOV YAPIYOR

Serie A'da namağlup şekilde zirvede yer alan Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de damgasını vuruyor. A Grubu’nda mücadele eden Napoli, oynadığı ilk dört maçın tamamını kazanırken bu maçlarda 17 gol atarak inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Ajax’ı deplasmanda 6-1, kendi evinde 4-2'lik skorla geçen Napoli, Liverpool’u 4-1 mağlup ederek grupta rakiplerine ezici bir üstünlük kurdu.