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GeriFutbol Romanya, corona virüs nedeniyle maçları Antalya'da oynayabilir!
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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Romanya, corona virüs nedeniyle maçları Antalya'da oynayabilir!

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Romanya, corona virüs nedeniyle maçları Antalya'da oynayabilir!
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Romanya Futbol Federasyonu, kulüpler ile yaptığı görüşmede kalan maçların Antalya'da oynatılmasını teklif etti.

Corona virüs nedeniyle ertelenen birçok futbol ligi gibi Romanya'da da maçların nasıl oynanacağı merak konusu.Corona virüs nedeniyle ertelenen birçok futbol ligi gibi Romanya'da da maçların nasıl oynanacağı merak konusu.

Romanya Futbol Federasyonu ve takımlar, video konferans yaparak durumu değerlendirdi ve Antalya önerisi ön plana çıktı.Romanya basınının haberine göre yapılan toplantıda kalan maçların Antalya'da oynanması teklif edildi.

Antalya'da koronavirüsle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtilirken kulüplerin de bu karar sıcak baktığı kaydedildi.

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