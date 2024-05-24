Roland Garros’ta Zeynep Sönmez’in rakibi belli oldu

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Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ana tabloda mücadele edecek olan Zeynep Sönmez’in ilk turdaki rakibi, Amerikalı raket 22 numaralı seribaşı Emma Navarro oldu.



Maç pazartesi veya salı günü oynanacak. Zeynep turu geçerse Errani - Schmiedlova maçının galibi ile oynayacak.

ANA TABLOYA ULAŞAN 5’İNCİ TÜRK

İlk kez yer aldığı Roland Garros’ta ana tabloya girmeye hak kazanan Zeynep Sönmez, bu seviyede mücadele edecek 5’inci Türk raket olacak. Daha önce Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem ilkel ana tabloya ulaşmıştı.