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Roland Garros’ta Zeynep Sönmez’in rakibi belli oldu

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#Roland Garros#Zeynep Sönmez#Tenis
Roland Garros’ta Zeynep Sönmez’in rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 20:13

Milli tenisçi Zeynep Sönmez’in ilk turdaki rakibi, Amerikalı raket 22 numaralı seribaşı Emma Navarro oldu.

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Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ana tabloda mücadele edecek olan Zeynep Sönmez’in ilk turdaki rakibi, Amerikalı raket 22 numaralı seribaşı Emma Navarro oldu.

Maç pazartesi veya salı günü oynanacak. Zeynep turu geçerse Errani - Schmiedlova maçının galibi ile oynayacak.

ANA TABLOYA ULAŞAN 5’İNCİ TÜRK

İlk kez yer aldığı Roland Garros’ta ana tabloya girmeye hak kazanan Zeynep Sönmez, bu seviyede mücadele edecek 5’inci Türk raket olacak. Daha önce Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem ilkel ana tabloya ulaşmıştı.

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#Roland Garros#Zeynep Sönmez#Tenis

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