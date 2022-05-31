Roland Garros’da efsanelerin buluşması! Djokovic ile Nadal karşı karşıya

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Dünya tenisinde son dönemde tek kadınlarda sivrilen isimlerin eksikliği, erkeklerde ise çeşitli sorunlar nedeniyle dev isimlerin karşılaşamaması sonrasında oluşan boşluk, bugün sezonun ikinci Grand Slam’i olan Roland Garros’da son bulacak. Dev turnuvada TSi 22.00’de başlayacak olan çeyrek final karşılaşmasına kortun modern dönemine damga vuran iki efsane raket Novak Djokovic ve Rafael Nadal karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak buluşmada iki tenisçi yaklaşık 1 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmanın taşıdığı anlamlardan bazıları...

Nadal tenisi bırakacak mı?

Toprak kortta elde ettiği başarılarla ‘kral’ lakabını alan ve bunun hakkını tam anlamıyla veren Rafael Nadal, 13 kez şampiyon olduğu Roland Garros öncesindeki açıklamalarıyla veda sinyali verdi. 35 yaşındaki tenisçi, “Bu son Roland Garros maçım olabilir” ifadeleriyle şaşırttı. İspanyol tenisçi, geçen yıl çeyrek finalde kaybederken, 4 yıl aradan sonra Fransa’da kupaya ulaşamamıştı.

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Djokovic çok formda geldi

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya’ya Covid-19 aşısı olmadığı için olaylı şekilde katılamayan Sırp raket Djokovic, oynadığı son 9 karşılaşmasından da galibiyetle ayrılırken, bununla beraber Roma Açık’ta da zirveye çıkarak ne kadar formda olduğunu gösterdi. Avustralya’ya katılamaması sonrasında büyük bir hırsla Fransa’ya gelen ‘Nole’, burada mutlaka şampiyon olmak istiyor.