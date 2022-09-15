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Roger Federer tenisi bırakma kararı aldı

Güncelleme Tarihi:

#Roger Federer#Tenis#Federer
Roger Federer tenisi bırakma kararı aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 16:30

Tenisi yaşayan efsanesi Roger Federer, tenisi bırakma kararı aldığını açıkladı.

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Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup ile birlikte tenis kariyerine nokta koyacağını duyurdu.

41 yaşındaki efsane, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, son üç yıl sakatlıklar ve ameliyatlarla geçti. Formda bir şekilde dönmek için çok çalıştım. Ancak vücudumun kapasitesini ve limitlerimi biliyordum. Son zamanlarda bana verdiği mesaj çok değerliydi. 41 yaşındayım. 24 yılda bin 500'den fazla maç yaptım. Tenis bana daha önce hayal ettiğimden çok daha cömert davrandı. Şimdi profesyonel kariyerimin sonlanması gerektiğinin farkındayım. Londra'daki ATP turnuvası Laver Cup benim son turnuvam olacak. Gelecekte yine tenis oynayacağım. Bu kesinlikle Grand Slam'ler veya turnuvalar olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Ekselansları, 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Laver Cup’tan sonra tenisi bırakacak.

İşte tenisin efsanesi Federer'in kazandığı Grand Slam'ler:

🏆 8x Wimbledon
🏆 6x Avustralya Açık
🏆 5x Amerika Açık
🏆 1x Roland Garros

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