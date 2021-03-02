MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriRoger Federer Miami Açık'a katılmayacak
GeriTenis Roger Federer Miami Açık'a katılmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 13:05 |  Son Güncelleme:

Roger Federer Miami Açık'a katılmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roger Federer Miami Açık'a katılmayacak

Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden tenise dönmeye hazırlanan İsviçreli Roger Federer, bu yıl Miami Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, son şampiyon 39 yaşındaki Federer'in 22 Mart-4 Nisan'da düzenlenecek bu yılki turnuvaya katılmayacağı belirtilerek, "Roger, bu yıl özleneceksin. 2022'de görüşmek üzere." mesajı yazıldı.

Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir maça çıkamayan Federer, 8 Mart'ta başlayacak Katar Açık turnuvasıyla yeniden kortlara dönecek.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan yıldız tenisçi, Katar Açık'ın ardından bir süre daha antrenmanlarına devam etmek amacıyla Miami Açık'a katılmayacak.

Tek erkekler dünya sıralamasında 5 numarada yer alan Federer, korta son olarak, geçen yıl Avustralya Açık yarı finalinde Novak Djokovic'e yenildiği 30 Ocak'ta oynanan maçta çıkmıştı.

Roger Federer Miami Açıka katılmayacak

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi