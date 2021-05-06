Rockstar’ın açtığı iş ilanı GTA 6’yı işaret ediyor olabilir

Grand Theft Auto serisinin hayranları, 2018'den bu yana her daim popüler olan GTA V'in devam oyununun duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Rockstar ve Take-Two tarafından yeni oyunla ilgili resmi bir duyuru olmasa da, GTA 6’nın geliştirilmekte olduğuyla alakalı birçok ipucu bıraktılar.

Yeni bir iş ilanına göre Rockstar, "yaklaşan bir projeyi" test etmek için Hindistan, Lincoln ve Edinburg'daki stüdyolarında oyun test edicileri arıyor. Birçok kişi bunun GTA 6’yı işaret ettiğini söylüyor. Daha önceki sızıntılar ve söylentiler arasında 2021’de yeni bir GTA oyunu görebileceğimiz öne sürülmüştü. Take-Two’nun da E3 2021’e katılması ile birlikte bu yıl bir duyuru görme ihtimali oldukça fazla. Rockstar Hindistan iş ilanına göre gereken yeterliliklerden bir tanesi de “Rockstar’ın önceki oyunlarıyla ilgili bilgi ve deneyim.” olarak listelenmiş durumda. Rockstar’ın yakın zamanda duyurduğu, GTA5’ın yeni nesil konsollara tekrar çıkış yapacağı haberinden yola çıkarsak, iş ilanı yeni bir GTA oyunundan ziyade henüz çıkmamış olan fakat çıkacağı duyurulan sürüm için açılmış olabilir.

Bundan önceki bütün söylentiler oyunun içeriği ile alakalıydı. Haritanın boyutundan, oyunun geçeceği yere, yöneteceğimiz karakterlerden, NPC’lerin yapay zekasına kadar bir çok söylenti ve ipucu vardı. Fakat bu, elimizde oyunun çıkışıyla alakalı bulunan ilk ipucu oldu. Ortalıkta dolaşan bütün söylentilere rağmen, hepimiz Rockstar’ın yapacağı resmi bir açıklamayı bekliyoruz.