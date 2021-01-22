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eSpor
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Rocket League ve X Games yeniden bir araya geldi

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Rocket League ve X Games yeniden bir araya geldi
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Rocket League ve X Games, 2017’den sonra 2021’de bir kez daha bir araya geldi.

Psyonix ve Epic Games tarafından resmi bir Rocket League ve X Games birlikteliği duyuruldu. Yaklaşan Aspen etkinliğini kutlamak için Rocket League’e X Games temalı eşyalar gelecek. En önemlisi ise Rocket League Championship Series x Regional etkinliği gerçekleşecek.

Ortaklık 21 Ocak tarihinde başlayacak ve oyuncular bu tarihten itibaren 24 Ocak’a kadar oyun içi mağazadan X Games temalı eşya alışverişlerini yapabilecekler. Sonrasında mağazadan kalkacak ürünler 2021 XGAMES ASPEN oyunlarının başlamasıyla mağazaya geri dönecek ve 28-31 Ocak tarihleri arasında mağazada yeniden kullanıcılara sunulacak. Bu özel ürünler mağazada X Games sekmesi altında özel olarak yer alacak.

Yeni ürünlerin yanı sıra RLCS, RLCS X Games North America Regional bölgesel turnuvasını başlatacak. Turnuva 23-24 Ocak ve 30-31 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Piyonix'e göre, bu bölge turnuva hem RLCS X'in hem de resmi X Games Aspen etkinliğinin resmi bir parçası olacak.  Ancak ne yazık ki turnuva sadece Kuzey Amerikalı yarışmacılara açık olacak.

Etkinliğin canlı yayınını izleyenler arasından bazı oyunculara ise Knuckle Huck Player Banner,X-Boards ve X-Skis Toppers hediye edilecek.

Bilindiği üzere bu Psyonix ve X Games’in ilk kez bir araya gelişi değil. İkili 2017 yılında da X Fest Minneapolis için FACEIT X Games Rocket League Invitational etkinliğinde birlikteydi.

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